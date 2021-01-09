نجاح عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا فى مستشفى المنصورة الدولى

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبى فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل بالشهر التاسع مصابة بفيروس كورونا كانت محجوزة بقسم العزل بمستشفى المنصورة الدولي.

وبفحص السيدة تبين أن نسبة تشبع الأكسجين لديها منخفضة، وعلى الفور تمكن الفريق الطبى من التعامل مع الحالة وإجراء جراحة الولادة القيصرية لإنقاذ حياة الأم والجنين وتفيد التقارير المبدأية للحالة بسلامة الأم والجنين وانهما بحالة مستقرة وجيده ومازالا تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.

وتقدم مكى، بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.