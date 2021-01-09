نائب محافظ جنوب سيناء تتفقد القافلة الطبية بوادى مندر بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

تفقدت اليوم المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة الصحة بجنوب سيناء سير أعمال القافلة الطبية المجانية بوادى مندر بمدينة السلام شرم الشيخ وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامة والإطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى وادى مندر والمناطق المجاورة ، وكذا الإطمئنان على كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة لمنع إنتشار العدوى حفاظا على الأطقم الطبية والمرضى .

من جانبه أوضح الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بأن القافلة تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة" وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبى وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالى وادى مندر وكافة وديان المحافظة للوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر إحتياجا .

وأشار إلى أن القافلة تضمن توقيع الكشف والفحص الطبى لأهالى وادى مندر بشرم الشيخ وكافة وديان المحافظة بالمجان فى عدة تخصصات طبية تضم الباطنه وألأطفال والجراحه والجلديه والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة و عيادة تنظيم أسره ومعمل وصيدلية بها مائة وأربعون صنف من الدواء وذلك لصرف الدواء وتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل بالمجان .

وأضاف، إستمرار أعمال القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة " لتغطية كافة وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر إحتياجا.