نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية بمستشفى عزل ملوى.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة سير العمل بمستشفى عزل ملوي، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، حيث تفقد قسم العزل، وتابع سير العمل به للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، والاستماع للمرضي، والاطمئنان عليهم.

واستمع نائب المحافظ، للمتعافين من كورونا، وكيفية إصابتهم بالعدوى، مناشداً اياهم بتقديم التوعية لذويهم، وأهليهم، بعد عودتهم سالمين لمنازلهم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، من الالتزام بالتباعد، وارتداء الماسكات، وعدم التواجد بالتجمعات التي من شأنها نقل العدوى، متمنياً دوام الصحة لهم، مؤكداً أن المحافظ يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة.

واطمأن نائب المحافظ، على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، موجهاً الشكر لكافة الاطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.



الاطقم الطبية بمستشفى العزل



نائب المحافظ بين مسئولى المستشفى