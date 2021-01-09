اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يناير 2021 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية بمستشفى عزل ملوى.. صور

السبت، 09 يناير 2021 12:33 م
نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية بمستشفى عزل ملوى.. صور نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية بمستشفى عزل ملوى
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة سير العمل بمستشفى عزل ملوي، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، حيث تفقد قسم العزل، وتابع سير العمل به للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، والاستماع للمرضي، والاطمئنان عليهم.

واستمع نائب المحافظ، للمتعافين من كورونا، وكيفية إصابتهم بالعدوى، مناشداً اياهم بتقديم التوعية لذويهم، وأهليهم، بعد عودتهم سالمين لمنازلهم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، من الالتزام بالتباعد، وارتداء الماسكات، وعدم التواجد بالتجمعات التي من شأنها نقل العدوى، متمنياً دوام الصحة لهم، مؤكداً أن المحافظ يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة.

واطمأن نائب المحافظ، على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، موجهاً الشكر لكافة الاطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.

الاطقم الطبية بمستشفى العزل
الاطقم الطبية بمستشفى العزل

 

نائب المحافظ بين مسئولى المستشفى
نائب المحافظ بين مسئولى المستشفى

 

نائب المحافظ يتابع الإجراءات الاحترازية بمستشفى عزل ملوى
نائب المحافظ يتابع الإجراءات الاحترازية بمستشفى عزل ملوى

فيروس كورنا

مستشفى ملوى

مستشفى العزل

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة