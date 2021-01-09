ميركل: الأسابيع المقبلة ستكون صعبة على ألمانيا بسبب كورونا

كتب رامى محيى الدين

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة على ألمانيا، بسبب كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وكانت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" أعربت عن غضبها وحزنها إزاء اقتحام مؤيدى الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس (الكابيتول).

وألقت ميركل باللائمة - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الخميس - على ترامب فى اقتحام مبنى الكونجرس، مشيرة إلى أن عدم قدرته على الاعتراف بالهزيمة جعلت مثل هذا الحدث ممكنا.

وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكى (الكابيتول) فى محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" فى الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب فى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.