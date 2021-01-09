اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 09:58 م
خالد صلاح
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مياه الفيوم تواصل جهودها لعودة المياه بعد انقطاعها بسبب بقعة زيت

السبت، 09 يناير 2021 08:50 م
مياه الفيوم تواصل جهودها لعودة المياه بعد انقطاعها بسبب بقعة زيت محطة مياه - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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قال محمد جمعة المتحدث الإعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم: إن الشركة تواصل جهودها لعودة مياه الشرب لجميع مراكز المحافظة بعد انقطاعها بسبب وجود بقعة زيت أمام مآخذ محطة العزب.

وأوضح المتحدث الإعلامى للشركة أنه بمجرد اكتشاف وجود بقعة زيت أمام مأخذ محطة العزب تم وقف عمل محطتى العزب القديمة والجديدة بمرحلتيها الأولى والثانية، ما أثر على وصول المياه لكافة مراكز المحافظة ماعدا مركز طامية ولفت إلى أن لشركة تواصل جهودها لمنع دخول بقعة الزيت لمأخذ المحطات عن طريق وضع الفوم وعودة المياه.


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