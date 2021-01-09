موريتانيا تتسلم مساعدات طبية من فرنسا لتعزيز جهود احتواء كورونا

تسلمت موريتانيا اليوم كمية من التجهيزات الطبية مقدمة من فرنسا لتعزيز جهود البلاد في محاربة جائحة كوفيد - 19، وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن مستشار رئيس الوزراء الموريتانى با هامباتي قد تسلم هذه المساعدات من السفير الفرنسى لدى موريتانيا روبير موليى، مضيفة أن هذه المساعدات تتمثل في مجموعة من أجهزة التنفس، وكميات من القفازات والكمامات بمختلف أنواعها، إضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الأخرى.