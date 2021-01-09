مصرع طفل بعد انحشار رأسه بين الأسياخ الحديدية أثناء لهوه بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى طفل بإحدى قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، مصرعه، أثناء لهوه ببوابة مدرسة مغلقة، بأن حشر رأسه بين الأسياخ الحديدية للبوابة، فلفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد ورود بلاغ من مزارع، مقيم بقرية 45 الشراقوة، بأنه حال لهو نجله "عادل" 4 سنوات ببوابة مدرسة القرية، وهي مغلقة، انحشرت رأسه بين الأسياخ الحديدية، وتوفي أثناء محاولة إخراجه.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل، أفاد وجود كدمة بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والعين، ويرجح أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية تحرر المحضر 112 لسنة 2021م، إداري مركز الحامول، وقررت النيابة تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، التصريح بدفن الجثة.