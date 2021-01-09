مسيرة فلسطينية منددة بالاستيطان..والاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابا من الخليل

رام الله أ ش أ

نظم عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، مسيرة منددة بالاستيطان، وجدار الضم والتوسع العنصرى فى بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المسيرة انطلقت من وسط البلدة، باتجاه منطقة "الخراب" قرب بوابة الجدار المقام على أراضى كفر ثلث، حيث حمل خلالها المشاركون، العلم الفلسطيني، والشعارات واللافتات المنددة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

وقال مسؤول العلاقات العامة فى بلدية كفر ثلث زكى عمر إن المسيرة تم تنظيمها بدعوة من حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، وفصائل العمل الوطني، وتمكن خلالها المواطنون من فتح بوابة الجدار، وسط تأكيدهم على أحقيتهم بالأراضى الواقعة خلفه.

وفى سياق متصل.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا من الخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

من جهة أخرى.. نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطينى اليوم فعالية مركزية، إحياء ليوم الشهيد الفلسطينى تحت شعار "أحياء يرزقون"، من خلال زراعة أشتال الزيتون باسم كل شهيد، وذلك فى حديقة مستشفى الطب النفسى الحكومى فى بيت لحم.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد "إن زراعة شتلة زيتون باسم كل شهيد هى تخليد لهم.. وإصرار وعهد بالاستمرار فى مسيرة الشهداء من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف".

من جانبه، أكد رئيس قسم العمل التطوعى فى المجلس الأعلى للشباب والرياضة محمد البدن، أن هذه الفعالية تأتى استكمالا للفعاليات التى أقيمت فى الأرياف الثلاثة (الغربي، والجنوبي، والشرقي)، وتمت خلالها زراعة بما يقرب من 270 شتلة زيتون.