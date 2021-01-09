اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يناير 2021 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول: الصين تعتزم تقديم لقاحات كوفيد-19 لمواطنيها مجانا

السبت، 09 يناير 2021 07:53 ص
مسؤول: الصين تعتزم تقديم لقاحات كوفيد-19 لمواطنيها مجانا لقاح كورونا
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السلطات الصينية اليوم السبت إنها ستقدم لقاحات للوقاية من كوفيد-19 مجانا بمجرد أن تكون متاحة للجمهور.

وقال تشنج توشنج وي المسؤول باللجنة الوطنية للصحة إن الحكومة يمكنها توفير اللقاحات مجانا للأفراد رغم تكاليف التصنيع والنقل.

وأضاف في مؤتمر صحفي "لا ينبغي أن يدفع شعبنا سنتا واحدا مقابل اللقاح".

ووافقت الصين في أواخر ديسمبر على أول لقاحاتها للاستخدام العام. وتم بالفعل إعطاء ثلاثة لقاحات لمجموعات محدودة معرضة لخطر الإصابة بالعدوى، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، من خلال برنامج للاستخدام في حالات الطوارئ.

ووسعت الصين نظام التطعيم في منتصف ديسمبر ليشمل المزيد من المجموعات الرئيسية مثل العاملين في قطاعي الغذاء والنقل العام في محاولة لوقف عودة ظهور الفيروس في فصلي الشتاء والربيع.

 


الصين

لقاحات كورونا

كورونا فى الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة