محافـظ المنوفية يسلم 3 كراسى ودراجة بخارية ويقرر صرف مساعدات مالية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عمله اليوم بمقابلة عدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم بالديوان العام، حيث قام بتسليم 3 كراسى ودراجة بخارية "موتوسيكل" وكذا تسليم سماعة أذن لمواطن يعانى من ضعف شديد بالسمع وذلك مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ومساعدتهم على سهولة الحركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير مؤسسة التكافل الاجتماعي.

يأتى هذا فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل الدائم مع المواطنين وتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا لضمان توفير حياة كريمة وأمنة لهم.

كما وافق محافظ المنوفية على صرف إعانة مالية لمواطن " كفيف " يقيم بقرية أجهور الرمل بقويسنا يعانى من ضمور بالشبكية ومتزوج ويعول أسرة وظروفه الاجتماعية صعبة وليس لديه أى مصدر دخل ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة اتخاذ اللازم نحو إمكانية صرف معاش تكافل وكرامه له.

واستجابة لما نشر على مواقع وسائل الإعلام وافق المحافظ على صرف إعانة مالية لشاب من ذوى الهمم يبلغ من العمر 18 عاماً بمركز أشمون ، حيث أنه يعمل بمحطة وقود لمساعدة والدته فى تحمل أعباء الحياة المعيشية نظراً لوفاة والده.

كما وافق المحافظ على صرف مساعدة مالية لمواطن بناحية دلهمو أشمون نظراً لظروفه الصحية والاجتماعية ومساعدته على تحمل تكاليف العلاج، حيث أنه يعانى من إعاقة بالساق ويعول أسرة، كما أمر المحافظ بصرف إعانة فورية لمواطن كفيف بناحية الروضة ببركة السبع يعول 3 أطفال يعانون من ضعف بالبصر نظراً لحالته الصحية.

وتضمن اللقاء صرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية سلكا بشبين الكوم تعول أسرة مكونة من ثلاثة أطفال بمراحل التعليم المختلفة لضمان توفير حياة أمنة لها ولأولادها، وكذا صرف إعانة فورية لمواطنة بناحية زوير بشبين الكوم يعانى ابنها من شلل بالأطراف الأربعة وضمور بالعضلات موجهاً بضرورة توفير كرسى كهربائى لمساعدته على الحركة بشكل طبيعى .

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بضرورة توفير كرسى كهربائى لشاب من الكوم الأخضر بشبين الكوم يبلغ من العمر22 عاماً ويعانى من شلل دماغى منذ الصغر ولا يستطيع الحركة وكذا أمر المحافظ بصرف إعانة مالية له، كما وافق المحافظ على صرف مساعدة مالية لمواطن بناحية البتانون لمساعدته على إجراء عملية جراحية عاجلة ويعانى من قصور بشرايين الساق ولا يقدر على تحمل مصاريف العملية والعلاج.

يأتى هذا فى إطار جهود محافظ المنوفية وحرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لذوى الهمم والحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة من خلال تفعيل دور المشاركة المجتمعية وبالتنسيق مع رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.