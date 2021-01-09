اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يناير 2021 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يمهل أصحاب محال شارع إبراهيم المغازى 48 ساعة للالتزام بخط التنظيم

السبت، 09 يناير 2021 03:49 م
محافظ كفر الشيخ يمهل أصحاب محال شارع إبراهيم المغازى 48 ساعة للالتزام بخط التنظيم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمهل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصحاب المحال 48 ساعة، وطالبهم بالالتزام بخط التنظيم بشارع إبراهيم المغازى، مؤكداً أن الشارع من حق المواطن، ولا يحق لهم التعدي على حرم الطريق.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بعدد من الشوارع بشرق مدينة كفر الشيخ، منها شارع النبوي المهندس، وشارع إبراهيم المغازى، لمتابعة أعمال التوسعة، والرصف بالانترلوك على جانبي الشوارع، موجهاً اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة التزام أصحاب المحال بخط التنظيم لتكون عملية الرصف بالانترلوك وفق خط مستقيم، لتسهيل الحركة المرورية للمارة.

وتفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه، موقف كفر الشيخ العمومي، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، والالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

تطوير الشوارع

حملات ازالة الاشغالات

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية بالحامول فى إنارة طريق صلاح أبو سكن

الجمعة، 08 يناير 2021 09:28 م

محافظ كفر الشيخ يتابع توفير إسطوانات الغاز.. وخطباء المساجد يتبنون حمله تبرع لمصابى كورونا

الجمعة، 08 يناير 2021 04:25 م

تبطين الترع مشروع قومى للحفاظ على الثروة المائية.. أسيوط تبدأ بـ23 ترعة بتكلفة 400 مليون جنيه.. والانتهاء من تنفيذ طول 27.5 كيلو متر بالمنيا.. ومحافظ كفر الشيخ: أعمال التكاسى تحمى الجسور من الانهيارات

الجمعة، 08 يناير 2021 02:07 ص

محافظ كفر الشيخ: تحصين 47030 طائراً ضد الأمراض الوبائية

الخميس، 07 يناير 2021 03:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة