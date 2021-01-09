محافظ كفر الشيخ يمهل أصحاب محال شارع إبراهيم المغازى 48 ساعة للالتزام بخط التنظيم

كفر الشيخ - محمد سليمان

أمهل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصحاب المحال 48 ساعة، وطالبهم بالالتزام بخط التنظيم بشارع إبراهيم المغازى، مؤكداً أن الشارع من حق المواطن، ولا يحق لهم التعدي على حرم الطريق.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بعدد من الشوارع بشرق مدينة كفر الشيخ، منها شارع النبوي المهندس، وشارع إبراهيم المغازى، لمتابعة أعمال التوسعة، والرصف بالانترلوك على جانبي الشوارع، موجهاً اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة التزام أصحاب المحال بخط التنظيم لتكون عملية الرصف بالانترلوك وفق خط مستقيم، لتسهيل الحركة المرورية للمارة.

وتفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه، موقف كفر الشيخ العمومي، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، والالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.