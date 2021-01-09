محافظ بورسعيد: تحويل أكبر منطقة عشوائية إلى واحدة من أجمل المنتجعات السياحية

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أن بورسعيد تشهد حاليا طفرة كبرى فى مجال الاستثمار السياحى والذى بات واضحا من المشروعات السياحية العملاقة والكيانات الاستثمارية التى قامت غرب بورسعيد، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مشروعات سياحية تعتبر واجهة مشرفة لمحافظة بورسعيد من جهة الغرب، وهما (بورتوسعيد، تاون داون، تاور باى).

وأشار اللواء عادل الغضبان، خلال تفقدة نموذج للوحدات السكنية بمشروع داون تاون والتى رافقه خلالها فوزى الوالى رئيس حى الزهور والشركة المنفذة للمشروع، إلى أن هذه المشروعات تمثل انجازا حقيقيا كونها ساهمت فى تغيير خريطة بورسعيد، لافتا إلى أن مشروع داون تاون يكتسب أهمية كبيرة بعد أن كانت تلك المنطقة واحدة من أكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبو عوف) والآن يتم تحويلها إلى مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة، والتى وفرت العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ودعمت القطاع السياحى بما يتماشى مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة فى بورسعيد والعمل على عودة ازدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، أن استغلال غرب بورسعيد فى إقامة المشروعات السياحية الكبرى يساهم فى الترويج للمحافظة كما يمثل واجهة حضارية لمدخل بورسعيد الغربى أمام الزائرين، والذى يتواكب مع التطورات الكبيرة فى العديد من القطاعات على أرض بورسعيد ،بما يجعلها بداية لتحقيق التنمية المستدامة فى البلاد .











