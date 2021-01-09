اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يكلف وكيل الصحة ببحث مشكلة الطفل أيمن المصاب بخلل بالجهاز المناع

السبت، 09 يناير 2021 10:05 م
محافظ بنى سويف يكلف وكيل الصحة ببحث مشكلة الطفل أيمن المصاب بخلل بالجهاز المناع الطفل أيمن المصاب بمرض خلل بالجهاز المناعي
بنى سويف هانى فتحى

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ببحث شكوى مواطن من عدم قدرته على تحمل التكلفة الكبيرة لعلاج ابنه الذي يعاني من مرض خلل مناعي، والذي قد تسبب في وفاة 4 أبناء له "بحسب ما أفاد والدهم"، موجهاً بفحص حالة الطفل الصحية، والتأكد من التشخيص والتواصل مع وزارة الصحة لعمل اللازم.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق أنه تواصل مع والد الطفل واستفسر منه عن الوضع الصحي لحالة الطفل، حيث أفاد أن ابنه يعاني من مرض خلل بالجهاز المناعي، والدواء المستعمل في علاجه تكلفته كبيرة ويجد صعوبة في توافره، ومشيراً إلى أنه كلف مدير إدارة ببا بزيارة أسرة الطفل والاطمئنان على حالته الصحية.

كما أشار "يوسف" إلى أنه سيتم التواصل مع الوزارة بشأن الحالة الصحية للطفل وإمكانية توفير العلاج اللازم، مؤكداً على أنه " تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم " لن يدخر جهداً في سبيل توفير العلاج للطفل.

وكان اليوم السابع نشر مشكلة الطفل ايمن عماد من قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف والذى يعانى من مرض غامض خلل بالجهاز المناعى ويحتاج إلى علاج خارج التأمين الصحى.

ورصد اليوم السابع مشكلة الطفل فى تقرير تحت عنوان مرض غامض".. الطفل "أيمن" ينتظر مصير أشقائه الثلاثة بعد وفاتهم بمرض مناعى نادر .. الأب يكشف احتياجه لحقن بـ 26 ألف جنيه كل شهرين ويطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. والطفل :"مش عايز من الدنيا غير الحقن علشان أخف".

 

 


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