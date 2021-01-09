محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بمنطقة المستشفى التعليمى بشبين الكوم.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمى بحى غرب شبين الكوم فى إطار متابعته الميدانية للوقوف على أعمال الرصف بنطاق المحافظة، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسى والمهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة وشدد على الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف.

وأشار إلى أن الهدف من تطوير المنطقة رفع كفاءتها وتيسير الحركة المرورية فضلاً عن توسعة وازدواج الطريق فى المسافة من معهد الكبد مرورا بالمستشفى التعليمى والارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

وخلال جولته الميدانية وجه محافظ المنوفية مدير مديرية الطرق والنقل بتكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال الجزيرة الوسطى بالمنطقة ودهان الأرصفة وتركيب أعمدة الإنارة وكذا تركيب الإنترلوك أمام معهد الكبد لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

يأتى هذا فى إطار مجهودات محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه بتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى والتى شملت توسعة وازدواج الطريق القادم من بركة السبع إلى مدينة شبين الكوم بدءاً من معهد الكبد حتى المستشفى التعليمى وكذا زراعة أعمدة ديكورية بالجزيرة الوسطى وتطوير المنطقة أمام مستشفى الطوارئ الجديدة.

وأكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بمراكز ومدن وقرى المحافظة لتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال، مؤكداً على أن منظومة العمل بالمحافظة تسير وفق خطط ومعدلات ثابتة فى شتى القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.