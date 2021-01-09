محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة المكثفة بحى ثان طنطا

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أعمال النظافة بحى ثان طنطا، حيث قام الحى تحت إشراف الدكتور محمود عيسى رئيس الحي، برفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة ومتابعة أعمال متعهدى جمع القمامة بنطاق حى ثان طنطا والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال الورديات الأربعة المتتالية.

كما قام الحى بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية ورش وتطهير وتعقيم مبنى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وديوان عام الحى وتطهير بلاعات المطر بجميع شوارع حى ثان طنطا.

وفى ذات السياق قام حى ثان طنطا بشن حملات مكثفة صباحية من خلال قسم الإشغالات لرفع الإشغالات، إزالة التعديات على حرم الطريق، ضبط المخالفات، رفع الإعلانات المخالفة، إعادة الانضباط بشوارع الحي، رفع الباعة الجائلين، التأكد من التزام أصحاب المحال بالإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.