محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير فى شوارع المحلة الكبرى

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، مساء اليوم السبت ، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أعمال الرصف والتطوير بشوارع مدينة المحلة الكبرى ومحلة أبو علي بمركز المحلة الكبرى، حيث تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشوارع (جمال عبد الناصر، شارع الوحدة العربية، عمار بن ياسر، شارع الجيش، شارع سعد زغلول وشارع الثورة محله أبو علي.

وشدد الدكتور طارق رحمي، علي سرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه مع الشركات المنفذة، موجهاً بتوحيد البلدورات على مستوى واحد ووجود بالوعات لصرف الأمطار بكل شارع يتم رصفه، كما وجه بتقليل حجم الجزيرة الوسطى بشارع الوحدة العربية لتوسعة الشارع.

وفي نهاية الجولة توجه المحافظ ونائبه لقرية محلة أبو علي لمتابعة أعمال تبطين جزء من بحر شبين بقرية محلة أبو علي وتغطية المصرف بالقرية، كما وجه بإعادة تنظيم الأرصفة بقرية محلة أبو علي لتصبح بشكل مستقيم.

يذكر أن محافظة الغربية تنفذ هذا العام أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث سيتم رصف 108 شارع بمركز المحلة 16 بحي أول – 48 بحي ثان – 44 بمركز المحلة وذلك ضمن الخطط الإضافية والاستثمارية وتطوير العشوائيات ورد الشي لأصله

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة ومحمد صلاح نائب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وممثلي شركات الرصف.