محافظ الغربية:محطة الدواخلية من أكبر محطات الصرف الصحى والصناعى فى الدلتا

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، أن محطة الدواخلية واحدة من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي بمحافظات الدلتا حيث تم إنشائها على مساحة 34 فدان ( 26 فدان للصرف الصحي بطاقة 160 ألف م3 / يوم و 8 فدان للصرف الصناعي بطاقة 40 ألف م3 / يوم ليستفيد منها 750 ألف نسمة من أبناء مركز المحلة الكبرى.

وقال محافظ الغربية ، فى تصريحات صحفية ، إن الشركة المنفذة بدأت للمشروع فى يناير 2011 وتم الانتهاء من لبمحطة ودخولها الخدمة في 2019 بإجمالي تكلفة 450 مليون جنيه، لتخدم مناطق مدينة المحلة الكبرى و قرية الدواخلية والعامرية ودنوشر والأبشيط والسجاعية محلة أبو على – محلة حسن – منشأة الأمراء – الراهبين"، كما ستخدم قرى مخطط ربطها وهي: "كفر الجنينة – ميت الليث هاشم – ديرب هاشم – الجابرية – القيراطية – كفر العبايدة – بلقينا .

وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحطة تعمل على الاستفادة من مياه الصرف بعد معالجتها وفصل العناصر التي قد تسبب مشاكل بيئية وصحية ضارة للمواطن المصري في ظل انتشار العديد من المصانع ذات الأنشطة المختلفة بمركز ومدينة المحلة الكبرى، فضلا عن أنها ستساهم في استيعاب الكميات المتزايدة من مياه الصرف الصحي والصناعي بمركز ومدينة المحلة والقرى المجاورة والقضاء على مشكلة التلوث وإعادة الاستفادة من المياه المعالجة.