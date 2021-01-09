محافظ الشرقية يُتابع تأهيل وتبطين ترعة السرو بتكلفة 3 مليون و 94 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة أبو كبير أعمال تأهيل وتبطين ترعة السرو بطول 1270 كيلو متر طولى وبتكلفة 3 مليون و94 ألف جنيها، بنطاق مركز ومدينة أبوكبير.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضى الزراعية فى التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه، قام المحاسب محمد الأباصيرى ، رئيس مركز ومدينة ابو كبير، بالمرور الميدانى لمتابعة نسب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل و تبطين ترعه السرو بطول 1270 كيلو متر طولى وبتكلفة 3 مليون و94 ألف جنيها، موضحاً أنه تم بدء تنفيذ الأعمال بالمشروع فى 20 أغسطس 2020 ، ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة فى 15 أغسطس 2021 مؤكداً التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام استكمال الأعمال بالمشروع ،حتى يتم الإنتهاء منه ودخوله الخدمة طبقا للجدول الزمنى المحدد.