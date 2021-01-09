محافظ الشرقية: تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات ومراجعة خزانات وشبكات الغازات

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 88 لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية القوى العاملة وعضوية كلٍ من إستشاري السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة - أخصائي السلامة والصحة المهنية بمكتب السلامة والصحة المهنية بالزقازيق – ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق.

وأوضح محافظ الشرقية، أن اللجنة تختص بالإنتقال على الطبيعة للمرورعلى المستشفيات العامة بنطاق المحافظة ومراجعة كفاءة عمل خزانات و شبكات الغازات (أكسجين) وذلك للتأكد من مدى توافر حدود الأمان والإشتراطات والإحتياجات اللازمة لدرء المخاطر الناتجه عن خزانات الأكسجين بالمستشفيات ، وبيان عما إذا كان يوجد ثمة مخالفات من عدمه ، وفي الحالة الأولى بيان ماهيتها والمسئول عنها، على أن تبدأ اللجنه أعمالها بمستشفى ههيا العام، وإعداد تقرير للعرض على المحافظ اليوم بشأنها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه.

وأضاف المحافظ أن هذا القرار يأتي بعد الإطلاع على القانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81/2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى القانون رقم 12/2003 م بإصدار قانون العمل والقرارات المنفذه وعلى ما ارتأيناه وللصالح العام.