محافظ الأقصر يتفقد مدينة إسنا لمتابعة الوحدات الصحية وعدد من المشروعات.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمركز ومدينة إسناسنا جنوب المحافظة، اليوم السبت، لمتابعة عدداً من المشروعات المنفذة، وذلك فى إطار جولاته الميدانية للمشروعات القومية بمدن المحافظة.

واستهل المستشار مصطفى ألهم، جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بالقرايا بحضور عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، حيث أثنى محافظ الأقصر على مستوى النظافة بالأسرة والنظام المعمول به داخل الوحدة، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية بين رواد الوحدة، واللمسات النهائية لمنظومة التأمين الصحى.

وتوجه محافظ الأقصر لتفقد مكتب السجل المدنى الجديد بإسنا الجارى إنهاء أعمال تنفيذ أشتراطات الحماية المدنية به، للوقاية من الحرائق وضمان تشغيله بشكل آمن، ووجه ألهم بسرعة إنتهاء الأعمال به لتسهيل تلقى المواطنين خدمات الأحوال المدنية بالمراكز والقرى والنجوع التابعة له.

وتفقد محافظ الأقصر، الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينة إسنا، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل مروراً بالسجل المدنى الجديد، لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى أمام زوارها .

وخلال الجولة تفقد "ألهم" طريق القرايا بين «إسنا وإدفو» الواقع ضمن طريق مصر -أسوان الزراعى الغربي، وأوضح أنه سيتم تنفيذ سواتر خرسانية بطول 5 كيلو متر كمرحلة أولى، وذلك بمجرد الإنتهاء من أعمال الحماية لترعة الرمادى التى ستقوم بها الإدارة العامة للري، حيث تمت مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بقنا، لسرعة الإنتهاء من أعمال الحماية لترعة الرمادي، للبدء فى أعمال إصلاح الطريق وعمل السواتر الخرسانية (نيوجرسي) وإنهاء أعمال الرصف عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة.

وأثناء مروره بطريق منطقة الطوايع، شاهد محافظ الأقصر، تجمعات للقمامة على جانبى ترعة الرمادى ليخاطب المحافظ عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، بسرعة أتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسببين فى تلك الواقعة، وسرعة رفع تراكمات القمامة بالمنطقة حفاظاً على أرواح المواطنين وخاصة فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، واللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، والعقيد ضياء ماهر وكيل وحدة مرور الأقصر، والنقيب عرفات على ضباط بوحدة مرور إسنا .