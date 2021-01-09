محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد مشروع محور ديروط الحر بتكلفة 1.7 مليار جنيه

أسيوط - هيثم البدري

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بموقع انشاء محور ديروط الحر على النيل والذى يزور المحافظة، اليوم السبت، لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم والذى تبلغ تكلفته الإجمالية مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى والذي يربط بين الطرق "الصحراوي الشرقي ، والصحراوي الغربي ، والزراعي"، للوقوف على نسب التنفيذ واستمرار العمل بالمشروع وذلك استكمالا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030.

وحضر الاستقبال المهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكبارى بمحافظة أسيوط والمهندس محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ولفيف من المهندسين العاملين بالمشروع والشركات المنفذة وبعض اعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

وقال محافظ أسيوط، إن زيارة المهندس كامل الوزير ستشمل تفقد اعمال المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل وتفقد مواقع العمل المختلفة بالكبارى العلوية على الترعة الابراهيمية والسكة الحديد ثم سيعقد اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والمهندسين المشرفين على التنفيذ وممثلى الشركات المنفذة للوقوف على معدلات الانجاز وتذليل العقبات امام التنفيذ واستعراض الخطة الحالية ومراحل التنفيذ بالمشروع .

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مشروع محور ديروط العلوى على النيل يعتبر من المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً خاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لانها احد ركائز التنمية المستدامة وتساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية ويجرى العمل فى مرحلته الاولى ويساهم فى الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي وتبلغ تكلفة المرحلة الأولي منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومتر وعرض 21متر على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وتشمل 13 عمل صناعى منها 2 كبارى رئيسية هى ( كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري علي السكة الحديد بطول 630 م أعلي طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية) وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول معلناً دعمه الكامل للمشروع وتذليل كافة المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال اعمال التنفيذ فى التوقيتات المحددة .