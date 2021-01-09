مجلة علمية إنجليزية تختار بحثا لعالم مصرى بين الأفضل فى 2020

بنى سويف هانى فتحى

قال الباحث المصرى هيثم أحمد شعبان، ابن مدينة سمسطا جنوب بنى سويف، إنه تم اختيار بحثه من قبل المجلة الإنجليزية العلمية الشهيرة " Genome Biology" كأحد الأوراق البحثية لعام 2020 على مدى آخر 20 عاماً بعد قيامه بإنجازه البحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي بجامعه تلوز –فرنسا حيث وصفت المجلة بأنه واحد من أفضل 20 مقالا بحثيا تم الوصول إليه على مدار آخر 20 عاماً.

وقال الدكتور هيثم شعبان، الباحث بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بلوزان، إن علم "جينوم" هو علم الوراثة المتعلق بالمادة الوراثية داخل مختلف الكائنات الحية والذى يتضمن جهوداً كبيراً لتحديد الحمض النووي ورسم الخرائط الدقيقة للجينوم، ويقوم علم الجينوم بدراسة التسلسل الوراثي للجينات المكونة للخلية البشرية لاكتشاف أي خلل بها.

وأوضح الباحث فى تصريحات صحفية، أن بحثه الجديد يقوم من خلاله بالتوصيل لطريقة يمكن تطبيقها باستخدام ميكروسكوب فلوريسيني وكمبيوتر يحتوي على برنامج لتحليل الصور لفحص الخلايا البشرية الحية ومعرفة تفاصيل حركة الجينوم الخاص، مؤكدا أن هذه التقنية الجديدة ستقود مستقبلاً لدراسة إمكانية إصابة الخلايا الحية السليمة بالمرض عبر تركيبتها الوراثية لأن جميع الطرق المعتمدة حالياً تدرس الخلايا الميتة.

وأشار الباحث هيثم شعبان إلى أن طريقته الجديدة يمكن من خلالها الانتقال من خلية إلى خلية داخل النسيج الواحد ويمكن رؤية جزء كل جينوم، مما يساعد على كشف أي خلل أو تباين بين الخلايا في نفس النسيج ونعمل حالياً على قاعدة بيانات للأمراض لمعرفة الجينوم، مؤكدا أنه بحثه لقى قبولاً كبيرا عقب نشره بالمجلة وقام متخصصون بها بتطبيق حسابات معينة توضح أهمية الأبحاث المختلفة المنشورة بالمجلة خلال العام ونتج عن ذلك اختيار بحثه ضمن 20 بحثا عالميا آخر.