اليوم السابع
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متطوعون يطلقون مبادرة لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا بشمال سيناء فى ظل كورونا

السبت، 09 يناير 2021 01:00 ص
متطوعون يطلقون مبادرة لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا بشمال سيناء فى ظل كورونا جانب من المبادرة
شمال سيناء - محمد حسين

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أطلق مجموعة من القائمين على العمل الأهلى بشمال سيناء، مبادرة لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا فى ظل جائحة كورونا.

وقال أحد مؤسسى المبادرة، إنه تم عن طريق مؤسسة أهلية بشمال سيناء إطلاق المبادرة والتى تقوم على تلقى تبرعات عينية من الأهالى بكل ما يستطيعون تقديمه من مساعدات عاجلة لأسر تواجه صعوبة فى توفير أدوات تعقيم ومطهرات وغيرها من الاحتياجات فى ظل الجائحة .

وأضاف أنه بدأت بالفعل استجابة قطاع كبير من الأهالى وتوفير احتياجات عاجلة وجار مواصلة الدعوة للمبادرة، وخلال أيام قليلة سيتم انطلاق عملية التسليم بمعرفة شباب تطوعوا لتنفيذ هذه المهمة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تاتى استكمالا لجهود انطلقت فى شمال سيناء لإسهام المجتمع المدنى إلى جانب مؤسسات الدولة فى مواجهة الجائحة.


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مبادرات خيرية

اخبار شمال سيناء

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