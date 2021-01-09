ماليزيا ترخص بشروط استخدام لقاح "فايزر" وتنصح بتشديد قيود التنقل بين الولايات

كوالالمبور /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة الماليزية أنها رخصت "بشروط" لتسويق أول لقاح محلى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إنتاج شركة "فايزر".

ووقفا لوكالة أنباء برناما الماليزية، فقد وقعت الحكومة الماليزية على اتفاقية مع شركتى "فايزر" و "بيونتيك" للحصول على 12.8 مليون جرعة من اللقاح، كما ستتلقى أيضا 6.4 مليون جرعة أخرى من اللقاح من شركة "أسترازينيكا" الدولية بالإضافة إلى العديد من الموردين الآخرين.

ونصحت وزارة الصحة الماليزية مجلس الأمن الوطنى بتشديد قيود السفر عبر الولايات والمناطق داخل البلاد، وذلك إذا استمر اتجاه الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى التصاعد.

وقال وزير الصحة الدكتور أدهام بابا إن هذه الخطوة ضرورية نظرا لارتفاع حالات الإصابة فى الآونة الأخيرة، والذى يُعتقد أنه بدأ مرتفعاً فى أعقاب رفع قيود السفر عبر المناطق والولايات البينية منذ ديسمبر الماضي.

ولم يستبعد الوزير أن الزيادة فى حالات الإصابة الجديدة أيضاً بسبب انتشار الفيروس بين العمال الأجانب فى قطاعى التصنيع والبناء اعتبارًا من يناير الجاري.

وقال: "منذ الأول من يناير، ألزمت الحكومة أرباب العمل فى قطاعى الصناعة والبناء بإجراء فحوصات صحية على عمالهم الأجانب.. غير أننا لم نكن نتوقع أن ترتفع الحالات إلى هذه الدرجة وهذه السرعة".

وتابع أن الحالات الإيجابية المسجلة فى الوقت الحالى تتضمن من الحالات المتفرقة (الحالات التى تحدث فى المجتمع) وحالات الإصابات من غير المواطنين.