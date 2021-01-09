قطع المياه غدا فى طلخا وشربين وبلقاس لمدة 3 ساعات

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن إيقاف مرفق مياه شربين غدًا الأحد لمدة ثلاث ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، نظرًا لوجود أعمال صيانة طارئة بالمرفق، والتى تتطلب ايقاف اعمال المرفق.

وأوضحت الشركة أنه سوف تتأثر بتلك الأعمال عدد من المناطق بثلاثة مراكز مختلفة، حيث سوف تتأثر كل من مركز ومدينة شربين، وجزء من قرى مركز بلقاس، وجزء من قرى مركز طلخا، وطالبت الشركة المواطنين، وكافة الهيئات الخدمية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وكان المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، تابع أعمال اختبار خطوط الطرد الخاصة بمحطات رفع الصرف الصحي الفرعية والرئيسية بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة؛ حيث أسفرت الاختبارات عن صلاحية خط طرد المحطة الفرعية، وحاجة خط طرد المحطة الرئيسية للتغيير بجديد قطر 700 مم بولي ايثيلين، واعتماد المسار الجديد له، كما تمت مناقشة بعض التعديلات بالأعمال الميكانيكية، والمدنية بالمحطات، وكذلك مناقشة بعض أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الرئيسية بجوار محطات الرفع، كما تم أثناء الزيارة تركيب المحول الخاص بالمحطة الفرعية.