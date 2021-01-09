قرية بالمنوفية توفر 52أسطوانة أكسجين وأطباء للمرور على الحالات المنزلية..صور

المنوفية- محمد فتحى

تعد قرية ميت خاقان التابعة لمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من أكثر القرى التى قدمت وجمعت مساعدات فى ظل جائحة كورونا بمحافظة المنوفية، حيث نجحت فى توفير 52 أسطوانة أكسجين، ومولدات أكسجين، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين فى الدم، وأجهزة قياس النبض، وتوفير أطباء للمرور على الحالات التى تخضع للعزل المنزلى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان، وتوفير الكمامات فى المساجد خاصة فى صلاة الجمعة، والأسواق لمنع زيادة انتشار فيروس كورونا فى القرية، وصرف الأدوية مجانا للمصابين فى العزل المنزلى ونتابع حالتهم بشكل مستمر، وتوفير مواد التعقيم والتطهير لهم، ورش وتعقيم الشوارع بالقرية بالمطهرات.

وأكد أحد شباب القرية، أحد مؤسسى المبادرة فى القرية، أننا أطلقنا المبادرة منذ المرحلة الأولى لجائحة فيروس كورونا، ولكن تكاتفنا أكثر عند قدوم الموحة الثانية لمنع زيادة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على أرواح المصابين، فى ظل زيادة الأعداد فى مستشفيات العزل الصحى.

وأوضح أن المبادرة نحجت فى توفير فى توفير 52 أسطوانة أكسجين، ومولدات أكسجين، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين فى الدم، وأجهزة قياس النبض، وتوفير أطباء للمرور على الحالات التى تخضع للعزل المنزلى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان، وتوفير الكمامات فى المساجد خاصة فى صلاة الجمعة، والأسواق لمنع زيادة انتشار فيروس كورونا فى القرية ،وصرف الأدوية مجانا للمصابين فى العزل المنزلى ومتابعة حالتهم بشكل مستمر، وتوفير مواد التعقيم والتطهير لهم، و رش وتعقيم الشوارع بالقرية بالمطهرات.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تخصيص90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و10% لحالات الطوارئ فضلا عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الكورونا لمدة 24 ساعة جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وذلك فى إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالى للفيروس.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق مع المستشفى التعليمى والجامعى لاستقبال المرضى المصابين بأمراض اخرى فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى الى المراكز والوحدات الصحية وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلا من المستشفيات مع إستمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيتم وقف قوائم الانتظار على العمليات الباردة واستمرار صرف علاج نفقة الدولة لمدة ثلاثة شهور مشيرا الى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى بين المواطنين لتفادى الاصابة بفيروس كورونا.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على تفعيل الخط الساخن لتلقى اتصالات مصابى الكورونا والتنسيق لهم من خلال مديرية الصحة على الخط الساخن لرقم : 15562 وكذا على غرفة عمليات المحافظة على الارقام الاتية : 2222035ـ 2224899ـ 2239804 طوارئ مديرية الصحة 0482176140، والخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105 ـ 15335 .



قرية بالمنوفية توفر 52أسطوانة أكسجين وأطباء للمرور على الحالات المنزلية (1)