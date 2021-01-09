فض 10 أفراح ومصادرة 18 شيشة وغلق قاعتى تصوير مخالفة بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شن الجهاز التنفيذى برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات على القرى والوحدات المحلية لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية ومنع التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وأسفرت عن فض "فرح بقاعة بقرية الزنكلون وفرح شعبى بطريق الأحرار".

وقامت رئاسة المركز بتغريم صاحب كافتريا بطريق امتداد شارع طلبة عويضة لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية والوقائية فضلاً عن فض تجمع للمواطنين داخل "قاعتى تصوير أفراح" وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهما طبقاً للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بشن حملات مكبرة لفض الأفراح وتطبيق القانون على المخالفين وأسفرت عن فض 7 أفراح متفرقة بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعة لها.

وتم فض "فرح بقاعة أفراح خلف السلخانة بديرب نجم و فرح بديرب البلد و فرحين بعزبة شكر الله، بقرية فرغان التابعتين للوحدة المحلية بصفط زريق وفرح بعزبة أبو عساكر التابعة للوحدة المحلية ببهنيا و فرح بقرية صافور وفرح بمدخل المدينة".

كما قامت الحملة بمصادرة 18 شيشة من 3 كافتريات وتغريم 80 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بفض فرح شعبى بنطاق الوحدة المحلية بمنزل حيان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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