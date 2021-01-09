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غلق وتشميع مقهى ومركز دروس خصوصية مخالفين للإجراءات الاحترازية ببسيون.. صور

السبت، 09 يناير 2021 09:30 ص
غلق وتشميع مقهى ومركز دروس خصوصية مخالفين للإجراءات الاحترازية ببسيون.. صور غلق مركز الدروس الخصوصية
الغربية مصطفى عادل

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نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظه الغربيه برئاسة منى صالح رئيس المدينة، حملة على الأماكن غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية داخل المركز، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأسفرت عن تشميع أحد المقاهى لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية ووجود عدد من الشيش بداخل المقهى، كما تم تشميع مركز للدروس الخصوصية داخل المدينة.

يذكر أن مركز بسيون أغلق 34 محل، 14 مقهى، 25 ورشة ، 45 مركز للدروس الخصوصية، سوقين، مطعمين و 9منشآت أخرى وذلك بداية من الأول من ديسمبر الماضى حتى اليوم.

الشيشة
الشيشة

 

جانب-من-الحملة-على-المقاهى
جانب-من-الحملة-على-المقاهى

 

ضبط-المقهى
ضبط-المقهى

 

غلق-مركز-الدروس-الخصوصية
غلق-مركز-الدروس-الخصوصية

 


محافظ الغربية

بسيون

رئيس مدينة بسيون

غلق مركز للدروس الخصوصيه

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