اليوم السابع
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عمار يا إسكندرية.. البحر يعوض الجمهور عن الطقس والشبورة المرعبة.. فيديو لايف

السبت، 09 يناير 2021 12:21 م
عمار يا إسكندرية.. البحر يعوض الجمهور عن الطقس والشبورة المرعبة.. فيديو لايف استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم السبت، استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس بعد انقشاع الشبورة المائية على كافة الطرق بالمحافظة.

ويستمتع أهالى محافظة الإسكندرية باعتدال الطقس بممارسة الرياضة وصيد السمك والتواجد على طريق الكورنيش صباحا.
 
وكانت قد أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا تهيب فيه محافظة، ب‏المواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلي حد الضباب على بعض المناطق. 
 
يأتى ذلك على بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العام للأرصاد الجوية وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين 4 يناير وحتي الأربعاء 6 يناير شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر.
 
استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس (1)
استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس (1)

استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس (2)
استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس (2)

استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس (3)
استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس (3)

استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس (4)
استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس (4)

استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس (5)
استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس (5)

 


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