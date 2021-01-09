عمار يا إسكندرية.. البحر يعوض الجمهور عن الطقس والشبورة المرعبة.. فيديو لايف

ويستمتع أهالى محافظة الإسكندرية باعتدال الطقس بممارسة الرياضة وصيد السمك والتواجد على طريق الكورنيش صباحا.

وكانت قد أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا تهيب فيه محافظة، ب‏المواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلي حد الضباب على بعض المناطق.

يأتى ذلك على بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العام للأرصاد الجوية وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين 4 يناير وحتي الأربعاء 6 يناير شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر.