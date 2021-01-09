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عقيلة صالح: لا نتلقى أوامر من تركيا ومصلحة ليبيا هى ما يهمنا

السبت، 09 يناير 2021 12:54 م
عقيلة صالح: لا نتلقى أوامر من تركيا ومصلحة ليبيا هى ما يهمنا عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى
كتب محمد عبد العظيم

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نفى مجلس النواب الليبى، اليوم السبت، التواصل مع تركيا عبر مبعوث خاص، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وفيما قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى: لا نتسول تركيا ولا نتلقى منها أوامر ومصلحة ليبيا هى ما يهمنا

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى طلال الميهوب، قد طالب البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف وكبح جماح تركيا وأذنابها فى غرب ليبيا، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدى والرد سيكون مفاجئا وخاطفا فى حال أى تهديد لليبيا.

وأشار طلال الميهوب، وفقا لقناة "ليبيا الحدث"، إلى أن اجتماعات "عراب الإخوان المسلمين خالد المشرى وباقى أذناب الدولة التركية فى تركيا" مع الأتراك ما هى إلا أخذ التعليمات من الباب العالى فى تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية 5+5.


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البرلمان الليبى

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