طقس الخليج.. توقعات بهطول الامطار فى السعودية..معتدل فى الكويت.. غائم فى الامارات

كتب : أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج انخفاض ملموس فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار فى السعودية، وفى الامارات انخفاض طفيف فى درجات الحرارة .

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير( تشمل السواحل منها ) تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الكويت:

وفى الكويت الطقس معتدل نهارا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة .

وفى المساء مائل للبروده إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الامارات:

وأشار المركز الوطنى للارصاد الجوية الإماراتى، إلى أن طقس اليوم السبت غائم جزئيا بوجه عام وباردا ليلا وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا خاصة على البحر شمالا، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا صباحا في الخليج العربي شمالا وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.