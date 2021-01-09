اليوم السابع
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ضحك ورعب فى ليلة اقتحام وسرقة الكونجرس الأمريكى.. فيديو

السبت، 09 يناير 2021 07:57 م
ضحك ورعب فى ليلة اقتحام وسرقة الكونجرس الأمريكى.. فيديو الفوضى فى أمريكا
كتب ـ بلال رمضان

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حالة من الفوضى شهدها مبنى الكابيتول، عرفت إعلاميا باسم ليلة اقتحام الكونجرس، التى أقدم عليها أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المنتهية ولايته، خلال جلسة التصويت على نتائج الولايات، والتى تم رفعها للمرة الأولى بعد اقتحامهم للمبنى والجلسة على إثر خطاب ترامب ووصفه لنتائج الانتخابات بالمزورة.

وفى هذه الليلة التاريخية، شهد اقتحام الكونجرس الأمريكى قيام أنصار الرئيس المنتهية ولايته أعمال تخريب وسرقة، رصدتها عدسات المصورين الفوتوغرافيين، أثارت الضحك والقلق فى نفس الوقت.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على أبرز سرقات مبنى الكابيتول، أو الكونجرس الأمريكى التى أثارت سخرية وضحك المتابعين على السوشيال ميديا، ومخاوف خبراء الأمن والتكنولوجيا من هذه السرقات.


الكونجرس

الكونجرس الامريكى

سرقة الكونجرس الامريكى

دونالد ترامب

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