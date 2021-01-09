ضبط 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر و 5 أطنان ملح طعام معرض للتلف بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الاسواق والمحلات وكافة منشأت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التى يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، أسفرت الحملات التى تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة نبروه عن ضبط مخزنا لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر وتتحفظ على 3000 كيلوا زيت طعام داخل جراكن غير مدون عليها اى بيانات ومجهول المصدر وبدون فواتير شراء قانونية تدل على مصدر شرائها.

كما تم تحرير محضر ضد مصنع البان بناحية نشا مركز نبروه و ذلك لحيازتة ملح يتم تخزينة بطريقة غير صحيحة وذلك لقيام بالتخزين بالشارع ممايعرضه للتلف وعدم الصلاحية للاستخدام لتعرضة لأشعة الشمس المباشرة والرطوبة ولا يوجد له فواتير شراء قانونية وتم التحفظ على 100 شيكارة ملح زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو ،كما تم تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحيه للعاملين.

وقرر المحافظ إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لاعمال شئونها،جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه م.السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وقد اوضح وكيل الوزارة ان الحملات تتم بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية وذلك تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية وذلك للتاكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية الخاصة بشئون التجارة الداخلية حرصا على توافر السلع للمواطنين بالكميات المطلوبة والاسعار المناسبة وفقا لمعايير وضوابط الصلاحية تنفيذا للقانون وحرصا الصحة العامة ومكافحة الغش التجارى ،وكلف محافظ الدقهلية وكيل الوزارة بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر التى تم احالتها بالوقائع والمخالفات المذكورة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين ، والصحة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.