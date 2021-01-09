ضبط وتشميع مصنع غير مرخص للكمامات ومستحضرات التجميل بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قاد اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول غرب الاسكندرية، حملة مكبرة بمشاركة جميع الجهات التنفيذية المعنية، حيث تم خلالها ضبط مصنع غير مرخص داخل إحدي الڤيلات بمرغم بحرى امتداد شارع غيس جمعة، لتصنيع الكمامات ومستحضرات التجميل والكحول.

وقالت محافظة الاسكندرية فى بيان لها أنه تم التحفظ علي كميات ومنتجات من المصنع مجهولة المصدر وتشميع المصنع، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف الرقابة على الأسواق وغلق المنشآت الغير مرخصة والمخالفة للقانون حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.