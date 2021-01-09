ضبط أمين عهده بشونة لحيازته 16 طن دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 50 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط أمين عهدة بالشونه التابعة لمطحن سلندرات طهطا ويقيم بناحية باصونة دائرة مركز المراغة لقيامه بحيازة كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية غير صالحة للإستهلاك الأدمي لتوزيعها علي المخابز البلدية دائرة مركز ومدينة طهطا وتم ضبط "336" شيكارة دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كيلوجرام بإجمالي وزن " 16" طن ، 800 كجم دقيق بلدي مدعم غير صالحة للأستهلاك الأدمي بقصد الغش والتدليس.

وتم ضبط "50" كيلوجرام كبدة مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها بالسوق السوداء " 6 " قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.

كما تم ضبط " 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 5" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا غلق محل المخبز أثناء مواعيد العمل و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وقضيتى إدارة منشاة بدون ترخيص وجاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.