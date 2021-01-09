صلاة الجنازة على وكيل صحة القليوبية غدا بمسقط رأسه فى البحيرة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية، أداء صلاة الجنازة على الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، غدا الأحد، مع صلاة الظهر بقرية بسنتواى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، على أن يقدم العزاء تلغرافيا دمنهور منطقة المعهد الدينى برج الشيماء الدور التاسع.

ونعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة متأثرا بفيروس كورونا، قائلا "نيابة عن أبناء محافظة القليوبية وجميع قياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية أنعى ببالغ الحزن والأسى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، والذى توفاه الله مساء اليوم السبت بعد صراع مع مرض الكورونا، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأكد المحافظ، أن الفقيد كان مثالا للمسئول المتفانى والمحب لعمله وساهم فى العديد من النجاحات فى القطاع الطبى وتحديث وتطوير مستشفيات المحافظة خلال فترة توليه المسئولية.

وكان قد توفى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، منذ قليل، بمستشفى العجوزة، إثر إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين تم على إثرها نقله لمستشفى قها المركزى، وبعد ذلك تم نقله لمستشفى العجوزة بعد تدهور حالته الصحية.

ونعت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، "بمزيد من الحزن والأسى ننعى فقيدنا الغالى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والذى وافته المنيه منذ قليل بمستشفى العجوزة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وكان قد تم نقل الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فى 28 ديسمبر الماضى لمستشفى قها المركزى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أثبتت الأشعة والتحاليل والمسحة إصابته بالفيروس.