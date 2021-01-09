شفاء 13 حالة من كورونا بمستشفيات العديسات والأقصر العام.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مستشفى العديسات للعزل الصحى بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد فتحى مدير عام المستشفى، تعافى وخروج 6 حالات كورونا، بعد تلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، كما يتوجه المدير العام بكل الشكر والتقدير لفنين المعمل والأشعة وكافة من يعمل بالمستشفى.

ووجه المتعافون خلال خروجهم من المستشفى الشكر إلى أعضاء الفريق الطبى، فيما ناشد الدكتور أحمد فتحى مدير عام مستشفى العديسات للعزل، جميع المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالى فى ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وإرتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60% .

فيما شهدت مستشفى الأقصر العام بكورنيش النيل وسط مدينة الأقصر، خروج 7 حالات شفاء وتعافى من فيروس كورونا بعد تلقيهم بروتوكول العلاج اللازم من وزارة الصحة داخل قسم العزل المخصص بالمستشفى خلال الفترة الماضية، ويجرى مواصلة دعم الحالات التى تتلقى العلاج داخل قسم العزل بالمستشفى.

ومن جانبه، تقدم الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، بالشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر لدعمهما الدائم للمستشفى والطاقم الطبى داخل قسم العزل بالمستشفى وتوفير كافة المتطلبات لتقديم أفضل خدمات طبية للحالات داخلها.

وناشد الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، جميع المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالى فى ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60%، بالإضافة لعدم التواجد فى أماكن الزحام المختلفة والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.

جانب من خروج الحالات المتعافية من مستشفى العديسات



خروج 7 حالات من مستشفى الأقصر العام