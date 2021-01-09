شاهد 800 علم للدول المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، استعداداتها لبطولة كأس العالم لكرة اليد – رجال 2021، حيث تم توفير عدد 800 علم للدول المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد ضمن مجموعة الإسكندرية، وهم "اتحاد كرة اليد الروسى – قطر – كرواتيا – بيلا روسيا – كوريا – اليابان –سلوفينيا – انجولا" لتعليقها فى شوارع الإسكندريه مرورا بطريق الكافورى .

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم توفير عدد 32 علم للدول المشاركة بـ12 مجموعة، بإجمالى عدد 384 علم للدول المشاركة فى البطولة يتم تعليقها بدايه من بوابه 8 باستاد برج العرب حتى صالة كبار الزوار (VIP) كما تعلق فى الطريق الرئيسى المؤدى إلى الاستاد "طريق الكافورى" مرورا باستاد برج العرب وصولا الى الطريق المؤدى لفندق الاقامه على طريق الاسكندريه الساحل.

وتم تنفيذ ممر للدخول إلى صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب وتم تعليق لافتتات ترحيب مثبتة على الأرض بطول 3 كيلو متر من بوابة الدخول رقم 8 وصولا للصالة كبار الزوار ".VIp".

يأتى ذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى ومحبى محافظة الإسكندرية ودون أدنى تكلفه على المديرية.

كما تم التوجيه بتزيين جميع الهيئات الشبابيه والرياضيه باعلام ال 8 فريق المشاركه فى مجموعة الاسكندرية"، اتحاد كره اليد الروسى – قطر – كرواتيا – بيلا روسيا – كوريا – اليابان – سلوفينيا – انجولا"، للتتزين بها اسوار تلك الهيئات، كما تم وضع تميمه البطولة أمام ديوان عام المديرية.



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