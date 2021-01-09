اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يناير 2021 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم كوريا الشمالية يعلن تطوير سلاح نووى يصل مداه إلى 15 ألف كيلومتر

السبت، 09 يناير 2021 10:42 ص
زعيم كوريا الشمالية يعلن تطوير سلاح نووى يصل مداه إلى 15 ألف كيلومتر كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إن بلاده ستعمل على زيادة قوة أسلحتها الاستراتيجية النووية ومداها الذي يجب أن يصل إلى 15 ألف كلم، مع تقليص حجمها ووزنها، وقال كيم في تقرير أمام المؤتمر الثامن لـ"حزب العمال" الحاكم: "أمامنا هدف آخر محدد يتمثل في تحسين قدرات تنفيذ الضربات النووية الوقائية والجوابية، وزيادة مستوى الدقة، بحيث تصل بدقة إلى أى أهداف استراتيجية توجد على مدى 15 ألف كيلومتر"، بحسب " روسيا اليوم".

وذكر التقرير الذي تلاه كيم أن "الهدف الرئيس أمام قطاع الصناعات العسكرية هو زيادة تطوير التكنولوجيا العسكرية وابتكار أسلحة ومعدات متطورة لجعل الجيش الكورى قويا وعصريا"، وأعلن الزعيم الكورى الشمالى أن الهدف في المستقبل القريب هو التمكن من تزويد الأسلحة الاستراتيجية برأس حربى يحتوي على وحدة توجيه فرط صوتية (HGV)، التى تضمن القدرة على المناورة من خلال الانزلاق في الغلاف الجوي بسرعة تفوق سرعة الصوت.

كما أوضح أن بيونج يانج تخطط لتعزيز وتطوير الغواصات التي تعمل بالوقود الصلب والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مشيرا إلى أن "غواصة نووية وأسلحة نووية استراتيجية لإطلاق النار من تحت الماء ستدخل الخدمة قريبا، لرفع القدرة على توجيه ضربة نووية عن بعد إلى مستوى جديد".


كيم جونج أون

كوريا الشمالية

بيونج يانج

أسلحة نووية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة