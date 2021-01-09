اليوم السابع
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زراعة بنى سويف تنظم يوم إرشادى وخدمات بيطرية بقرية هرم ميدوم.. صور

السبت، 09 يناير 2021 03:12 م
زراعة بنى سويف تنظم يوم إرشادى وخدمات بيطرية بقرية هرم ميدوم.. صور يوم إرشادى
بنى سويف هانى فتحى

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نظمت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، بالاشتراك مع مشروع برايم والجهات الشريكة ومنها مديرية الطب البيطرى يوم إرشادى كامل بقرية هرم ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، بإشراف المهندس عمر حسن على وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف وإشراف المهندس عصام الدين محمد مدير عام الارشاد الزراعى .

شملت الفاعلية قافلة طبية بيطرية أشرفت عليها مديرية الطب البيطرى تضمنت  تقديم خدمات مجانية "كشف وعلاجات مجانية" لاكثر من 100 حيوان لدى صغار المزارعين والمربين ،وتقديم  نصائح ارشادية  لمربى الماشية .

كما قامت مديرية الزراعة بتنفيذ مدرسة حقلية رجال عن محصول الثوم لانتاج محصول مطابق للمواصفات التصديرية حقل تعاقد تسويق بحضور 12 مزارع تضمنت متابعة محصول الثوم واصدار اهم التوصيات الفنية للحصول على محصول مطابق للمواصفات التصديرية ،كما تم تنفيذ مدرسة حقلية نسائية" كيفية عمل دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة –القيمة المضافة"، بحضور 18 سيدة من الرائدات الريفيات تم خلالها تدريب السيدات على إعداد دراسات الجدوى البسيطة والقيمة المضافة وإعداد دراسة جدوى لمشروع الأرانب.

 

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