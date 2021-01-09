روسيا تسجل 470 وفاة و23309 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 470 حالة وفاة و23309 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، إن 23680 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و754809 أشخاص، وذلك وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 61381 شخصا وبلغ إجمالي الإصابات، التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء 3 ملايين و379103.

وكانت روسيا، قد أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل 23652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 5027 حالة في العاصمة موسكو، وسجلت بالأمس 454 حالة وفاة.

وفى روسيا تم الإعلان عن حصول أكثر من مليون مواطن روسى على لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، وقال مدير المركز، الذي طور هذا اللقاح: "أكثر من 800 ألف أو حتى مليون مواطن تم تطعيمهم حتى الآن، فهناك 100 ألف جرعة من اللقاح تدخل التداول العام يوميا"، موضحا أن نحو 1,5 مليون جرعة ستكون متاحة حتى نهاية الأسبوع الحالي.