روحاني: لن نسمح للشركات الأجنبية باختبار لقاحات كورونا على الإيرانيين

رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن بلاده لن تسمح للشركات الأجنبية باختبار لقاحات الوقاية من كوفيد-19 على الشعب الإيراني، وذلك بعد يوم من منع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي استيراد اللقاحات من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال روحاني في تصريحات تلفزيونية "أرادت شركات أجنبية أن تعطينا لقاحات لتتم تجربتها على الشعب الإيراني إلا أن وزارة الصحة منعت ذلك"، لكنه لم يذكر أسماء الشركات ولم يدل بالمزيد من التفاصيل.

وأضاف روحاني "لن يكون شعبنا أداة اختبار لشركات تصنيع اللقاحات ... سنشتري لقاحات أجنبية آمنة".

كان خامنئي قد قال أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة وبريطانيا "غير جديرتين بالثقة" وإنهما ربما سعيتا لنشر العدوى في بلدان أخرى.

وأضاف أن بالإمكان الحصول على لقاحات "من أماكن أخرى محل ثقة" دون الإدلاء بتفاصيل. والصين وروسيا حليفتان لإيران التي تُعد أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تضررا من وباء فيروس كورونا.

وكرر خامنئي الاتهامات في تغريدة حذفتها تويتر التي قالت في رسالة إن المنشور انتهك قواعد الشركة لمناهضة المعلومات المضللة.

وبدأت إيران أواخر الشهر الماضي تجربة أول لقاحاتها المحلية المرشحة للوقاية من كوفيد-19 على البشر، وقالت إنه قد يساعدها على هزيمة الوباء رغم العقوبات الأمريكية التي تكبل قدرتها على استيراد اللقاحات.