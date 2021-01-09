رفع تراكمات القمامة بالإسكان الاجتماعى بشبين القناطر وتحرير 47 محضر إشغالات

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة استجابة لشكوى بعض المواطنين من وجود قمامة ومياه صرف صحي بمساكن الإسكان الاجتماعي بشبين القناطر، لمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة، وقد وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بسرعة معالجة مشكلة مياه الصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة، كما وجه بوضع صناديق القمامة أمام تلك المساكن.

واستكمل المحافظ، جولته بمتابعة رفع الإشغالات بمدينة شبين القناطر بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بمجلس مدينة شبين القناطر، حيث تم رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وتحرير 47 محضر إشغال طريق عام وإشغال فوري لبائعين متجولين وغرزة شاي مخالفة.

وأكد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة ورفع الإشغالات أولا بأول، وهذا بهدف إعادة الانضباط بشوارع مدينة شبين القناطر، وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، تزامناً مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد، أنه لن يسمح بأي شيء يشوه شوارع المحافظة أو يعرقل الحركة المرورية أو يتأذى ويتضرر منه المواطنون، كما كلف المحافظ رئيس المدينة بتكثيف الحملات على جميع المحلات والتأكد من التراخيص وغلق أي منشأة غير مرخصة.

انب من حملة الإشغالات



حل أزمة الصرف الصحى



خلال الجولة



رفع الاشغالات من الطريق