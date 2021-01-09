اليوم السابع
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رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية يتفقد المحطات بمركز السادات

السبت، 09 يناير 2021 07:53 م
رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية يتفقد المحطات بمركز السادات جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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قام الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بجولة تفقدية لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز السادات، يرافقه المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.

واستهل زيارته بتفقد محطة معالجة صرف صحى الخطاطبة أعقبها زيارة لمحطة منشية النور الارتوازى ومحطة منشية النور البحارى بمركز السادات، وذلك لمتابعة سير الأعمال بالمحطات لضمان استمرارية تقديم الخدمات المقدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين.

من جانبه قال نجيب، إن هناك عدة مشروعات تنموية تشهدها المحافظة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، لحل جميع المشكلات الملحة التى تؤرق المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة المواطنين وخاصة فى المناطق الجديدة، بجانب القطاعات الريفية التى توليها الدولة اهتماماً خاصاً لا سيما فى إطار التكليفات الرئاسية بتطوير عدد كبير من القرى ضمن المرحلة الجديدة من مبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية.

 وأكد، حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومن أهمها خدمة الصرف الصحى والتى تعد من أهم الخدمات التى تحرص الدولة على توصيلها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 


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