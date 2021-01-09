رئيس مدينة الأقصر يطلق إشارة البدء لتفعيل مبادرة "شباب يدير شباب"

الأقصر - أحمد مرعى

أطلق العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر إشارة البدء لتفعيل المبادرة الشبابية "شباب يدير شباب" بكورنيش النيل داخل نطاق مدينة الأقصر، والتى يقودها متطوعوا وزارة الشباب والرياضة، وهم فريق "شباب يدير شباب"، والذى يضم أكثر من 70 شاباً وفتاة للعمل على خطة مميزة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبدعم من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتكون نقطة انطلاق لتطوير ودعم كافة شباب الأقصر.

وقال رئيس المدينة، أنه ترتكز المبادرة التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين فى كل المحافظات والجامعات ومراكز الشباب المختلفة يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها، ودمج الشباب بشكل أكثر فاعلية فى أنشطة المجتمع واتاحة فرصة للشباب للمشاركة فى فاعليات الوزارة كذلك بناء وتنمية قدرات الشباب وتحفيزهم لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة ونشر الثقافة الرياضية والتى تعد أسلوب حياة للشباب.

وشارك فى المبادرة حسن خليدى رئيس حى جنوب وسمير سعود مسئول قطاع النظافة بالحى وأيمن حسين رئيس حى وسط ومسئولى قطاع النظافة بالحى إضافة إلى أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وأعضاء المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر.

تضمنت مراسم المبادرة بقيام رئيس مدينة الأقصر توزيع بعض الهدايا العينية بعدد 30 مصحف وكمامة على العاملين من عمال النظافة بقطاعات الأحياء المختلفة.