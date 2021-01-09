رئيس جامعة دمنهور يعلن استمرار الحملات التطوعية لتعقيم المحافظة

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، عن استمرار الجامعة فى تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية، وذلك انطلاقا من دور الجامعة ومسئوليتها تجاه المجتمع وفى ضوء خطة الجامعة الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

أطلقت الجامعة، صباح اليوم، حملتها لاستكمال تعقيم المنشآت الحكومية والكليات بمحافظة البحيرة، حيث تم تعقيم وتطهير السجل المدني وكلية الدراسات الإسلامية وكلية الزراعة وجارى استمرار جهود الجامعة فى تطهير معظم المنشآت الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والكنائس والمساجد بمحافظة البحيرة.

أشاد الدكتور عبيد صالح على الدور الذى يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ ظهور فيرس كورونا.

وأكد صالح أن دور الجامعـة يجـب أن يتسـع نطاقـه وقدراته ليضمن وفاء الجامعـة بمتطلبـات خدمـة، المجتمع لكى تكون قادرة على تخريج مواطن قادر على فهم مجتمعه وارتباطه بالمجتمعات الأخـرى لتحقيق التقدم والازدهار.

كما تساهم الجامعة بدورها في نشر وتشجيع وتدعيم الاتجاهات الاجتماعية، والقيم الإنسانية المرغوبة، التي تمكن من النهوض بالمجتمع ومكافحة فيرس كورونا المستجد.