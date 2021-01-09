رئيس المدينة بالأقصر يكشف سلسلة الإنشاءات الجديدة للمعاهد الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إنه تواصل المنطقة مسيرة نجاحاتها على كافة الأصعدة التي تضطلع لها، حيث أحرزت المنطقة خلال هذا العام مراكز متقدمة وحازت على جوائز مهمة خلال مشاركاتها في العديد من المسابقات الرياضية والعلمية، وثورة إنشاءات مميزة خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية لـ"اليوم السابع"، أنه شهدت المنطقة خلال الشهور الماضية ثورة في الإنشاءات منها إنشاءات حديثة ورفع كفاءة وإعادة تطوير يمثل نقلة غير مسبوقة فى الإنشاءات والمباني الحديثة وعمليات الإحلال والتجديد وتجهيز كامل للمعاهد وتزويدها بكافة الوسائل الحديثة وبميزانيات ضخمة، فمن معهد باويل الابتدائي الإعدادي بإدارة إسنا شرق، ومروراً بمعهد حاجر المساوية ومعهد الكيمان الإعدادي والثانوي وسور معهد الحبيل وإحلال وتجديد معهد الرزيقات بحري وقاعات رياض الأطفال بمعهد الأقصر الابتدائي حتى تكون فى صورة لائقة بالعملية التعليمية، لخدمة طلبة محافظة الأقصر الأزهر وتتم هذه الإنشاءات طبقاً لمواصفات الجودة والاعتماد التي تهيئ للطالب مناخاً تعليمياً متميزاً وترتقي بالتعليم الأزهري على كافة المستويات بجانب استراحة الأزهر الشريف هذا المبنى الفندقي الجديد علامة مضيئة للأزهر على أرض التاريخ والحضارة.

وأوضح الدكتور خليفة محمد إبراهيم، أنه تم المضى فى سلسلة من النجاحات حققتها منطقة الأقصر الأزهرية لخدمة التلاميذ والطلاب، حيث تم تنظيم سلسلة من الفعاليات المميزة لخدمة الطلاب، وعقد انتخابات الاتحادات الطلابية للشباب والفتيات، وتم تشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد الطلاب والطالبات بمنطقة الأقصر الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021 وتشكيل مجلس الأمناء والآباء بالمنطقة، والتفاعل مع مبادرات "نور حياة" بإجراء الكشف الطبي لتلاميذ المعاهد الأزهرية للعلاج المبكر لضعف وفقدان الإبصار وقام بتوفير العلاج والنظارات ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادي بمعاهد المنطقة ومبادرة الأنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية والاستغلال الأمثل لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030

وأشار إلى أنه تم إجراء أعمال التعقيم والنظافة الدورية بالمعاهد وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة ونشر الوعي بين العاملين والطلاب وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتوفير كل ما يخص مواد التطهير والكمامات للطلاب وجميع العاملين حرصا على سلامة الجميع، وأنه يتم التواصل اليومي مع مديرية الصحة والطب الوقائي بالأقصر، ووجود جهاز قياس درجة الحرارة وخاصة في وقت الامتحان.

وأكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، أنه أجرت منطقة الأقصر الأزهرية التصفيات النهائية لمسابقات الخطابة والإنشاد الديني والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والملتقى الفكري وتحدي القراءة العربي وذلك للمراحل التعليمية الابتدائية ولإعدادية والثانوية بنين وفتيات على مستوى المنطقة، بمقر رعاية الطلاب وأقيمت المسابقات الرياضية في تنس الطاولة واليد وكرة السلة وألعاب القوى واللياقة البدنية وقد حصدت المنطقة المركز الثاني على مستوى الجمهورية في دفع الجلة.

كما نفذت تدريب معلمي الصفوف الأولي ومحفظي القرآن الكريم وشيوخ المعاهد والموجهين الفنيين وتنمية مهاراتهم في الجانب التعليمي والحاسب الآلي مع التأكيد على الطلاب بمتابعة المصادر التعليمية المكملة للتحصيل الدراسي لجميع المراحل والصفوف وعلى رأسها : بوابة الأزهر الإلكترونية وقناة الأزهر التعليمية والمركز الإعلامي التعليمي للأزهر والبرامج التعليمية بالتليفزيون المصري ومتابعة تواصل المعلمين بتلاميذهم وبمساعدة رواد التحول الرقمي بالمعاهد، بجانب التفاعل المجتمعي مع المؤسسات التعليمية والحكومية بمحافظة الأقصر والتعاون مع جامعة الأقصر في مبادرة هنجملها وزيارة رئيس المنطقة بصحبة رئيس جامعة الأقصر لدير الشايب بالمنشاة العماري لزراعة الأشجار المثمرة "التين والزيتون والليمون" وزيارات متعددة لنواب مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة جامعات وسفراء الاتحاد الأوروبي لمنطقة الأقصر الأزهرية لبحث أوجه التعاون المشترك، ولأول مرة بالأزهر الشريف يتم التعامل هذا العام بالاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.