خطوة متأخرة أم قمع حريات..جارديان: ردود أفعال متفاوتة على حظر تويتر لترامب

كتبت رباب فتحى

رصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، ردود الأفعال فى الولايات المتحدة بعد التعليق الدائم لحساب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الشخصي على تويتر، وقالت إن الخطوة تسببت فى حدوث صدمة عبر الإنترنت يوم الجمعة، ما عزز ردود الفعل الغاضبة والسعيدة على حد سواء، وبالطبع ظهرت هذه الدراما على تويتر.

وقالت الصحيفة إنه لطالما طالب منتقدو ترامب، بمن فيهم زملاؤه في الكابيتول هيل، بتعطيل حسابه ، بينما حاول حلفاؤه الدفاع عن الفوضى التي ينشرها الرئيس عبر الإنترنت أو تبريرها.

ووصف مارك وارنر ، السناتور الديمقراطي والناقد المتكرر لوادي السيليكون ، الأمر بأنه "خطوة متأخرة" لكنه أبرز كيف أن نظام المعلومات المضللة أكبر بكثير من رجل واحد فقط.

قال المحامي السابق لترامب مايكل كوهين إن الرئيس يحتاج إلى تويتر مثل "الأكسجين" وتخيل أنه سيكون "يفقد ما لديه من أعصاب" بسبب الحظر.

وقدمت هيلاري كلينتون ، وزيرة الخارجية السابقة ومنافسة ترامب في 2016 ، تلخيصًا بليغًا، حيث شاركت تغريدة تطالب فيها بحذف حساب الرئيس ووضعت عليها علامة صح، فى إشارة إلى أنه تم بالفعل.

وأشار آخرون إلى أن الحظر قد يكون محرجًا بالنسبة لحملة السيدة الأولى ميلانيا ترامب ضد التنمر الإلكتروني. وكتب شخص "أخبار عظيمة. تويتر حظر زوجك.حملتك لمواجهة التنمر عبر الانترنت تعمل بكفاءة."

لكن آخرين ، بمن فيهم نجل ترامب دون جونيور وسفيرة ترامب السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ، سارعت إلى استنكار الخطوة ووصفها بأنها رقابة.

وقالت نيكى هيلى " إسكات الناس ، ناهيك عن منع رئيس الولايات المتحدة ، هو ما يحدث في الصين وليس في بلادنا."

وقالت "الجارديان" إن دونالد ترامب استخدم تويتر لتسهيل صعوده إلى السلطة ، وللتحريض على العنف مع عواقب وخيمة. وقد استخدمها أيضًا ، على مر السنين ، للترويج لمجموعة من الموضوعات الغريبة.