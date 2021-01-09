حملات لرفع السيارات المتهالكة من الشوارع للحفاظ على الوجه الحضارى فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

تواصل الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى ببورسعيد حملاتها المكثفة بعدد من المناطق والشوارع لرفع السيارات المتهالكة والمهملة على جانبى الطريق بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى .

وأسفرت الحملة المكبرة التى أشرف عليها مجدى عزت سكرتير الحى بالتعاون مع إدارة مرور بورسعيد رفع 10 سيارا ت بمنطقة مبارك والتصنيع والسلام الجديد فضلا عن سيارة واحده تم رفعها بمعرفة أصحابها .

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى ماتم رفعه على مدار يومين 27 سيارة تم ايداعهم بالجراج العمومى، و4 آخرين تم رفعها من قبل أصحابها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمعرفة إدارة مرور بورسعيد مع استمرار الحملات للارتقاء بالوجه الحضارى والجمالى لحى الضواحى .

مشيرا أن هذه السيارات تؤدى إلى تشوية المظهر الجمالى بعد تراكم الأتربة والمخلفات عليها بالإضافة إلى تحول معظمها لبؤر تجمع للقمامة ومأوى للكلاب والحيوانات الضالة والحشرات الأمر الذى يستدعى سرعة رفعها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وتابع أن الحملات ستسمر لرفع كافه السيارات المتهالكة وإعادة الوجه الحضارى لشوارع ومناطق الضواحى وشارك فى تنفيذ الحملة على سعود المشرف العام وطارق مرسى مدير إدارة شئون البيئة.