تويتر يحظر تغريدة لخامنئى عن لقاحات فيروس كورونا

كتب محمد جمال

حظر موقع "تويتر"، أمس الجمعة، تغريدة للمرشد الإيرانى على خامنئى، لاحتوائها على "معلومات خاطئة" بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقال مصدر في "تويتر" إن الحذف كان لانتهاك التغريدة معايير وقواعد المنصة الاجتماعية، ولنشرها معلومات خاطئة حول الفيروس، وأنه يتعين على خامنئي حذف التغريدة، كي يستطيع استعمال حسابه مرة أخرى.

وفى وقت سابق، نشر خامنئى تغريدة قال فيها إن بلاده لن تستورد اللقاحات الأمريكية والبريطانية بحجة أنها غير آمنة.

وقال: "استيراد اللقاحات المصنوعة في أمريكا والمملكة المتحدة ممنوع، إنهم غير جديرين بالثقة إطلاقا، وليس من المستبعد أن يريدوا الإضرار بالشعوب الأخرى"، وأضاف خامنئي في تغريدته المحظورة "نظرا لخبرتنا مع جرعات الدم الفرنسية الملوثة بالأيدز، فإن اللقاحات الفرنسية غير جديرة بالثقة أيضا".